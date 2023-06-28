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НовостиПроисшествия28 июня 2023 6:54

Калининградец украл более 1 км кабеля, лишив многоэтажку интернета

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде многоквартирный дом на улице Дзержинского остался без интернета. В полицию поступили сообщения от представителей провайдеров о пропаже интернет-кабеля с чердака многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, было похищено более 1 километра медного провода. Общая сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали преступника. Вором оказался ранее судимый 33-летний калининградец. Он днем зашел в подъезд, проник на чердак и срезал кабель. Кабель мужчина сдал в пункт приема металлолома.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.