Калининградец украл более 1 км кабеля, лишив многоэтажку интернета

В Калининграде многоквартирный дом на улице Дзержинского остался без интернета. В полицию поступили сообщения от представителей провайдеров о пропаже интернет-кабеля с чердака многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, было похищено более 1 километра медного провода. Общая сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали преступника. Вором оказался ранее судимый 33-летний калининградец. Он днем зашел в подъезд, проник на чердак и срезал кабель. Кабель мужчина сдал в пункт приема металлолома.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.