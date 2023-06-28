Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 28 июня

В Калининграде на ряде улиц запланированы отключения электроэнергии. Так, сегодня, 28 июня, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Ростовская 9-9а,35,37,39

ул. Спортивная 26

ул. Чкалова 29 (Станция переливания крови),48-50

ул. Красносельская 76-78,80, а,б,

ул. Авторемонтная 1-3

ул. Чекистов 58-64

ул. Минина и Пожарского 2,3,4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

пр-кт Победы 2-6,8,9

ул. Е. Ковальчук 3-9,3а-7а

ул. Пушкина 1-7,9,11

пр-кт Мира 61,63а-65.

Также по данным администрации города, в связи с ремонтными работами на сети, холодного водоснабжения с 9 утра и до 19.00 нет по адресам: ул. Горького 172-172а,174,233.

Горячей воды до 17.00 не будет по адресам:

ул. Комсомольская 4 (Лицей № 18),7 (Д/сад № 22),8-10а, 16 (Д/сад № 22),22-22а,24,24а,

25 (Мед. центр) 27,32,29 (Д/сад № 10)

ул. Каштановая аллея 56-58

пр-кт Мира 26,28,41-43, 82,84,93,106,122,

50-56а, 58-60, 62,64; 72-72а

пер. Зоологический 2-4,11

ул. Каменная 14,16-22,24-26,9

ул. Косм. Леонова 1-5а,2,6(Лицей № 18)

11-17,11а-11б,16,19а-19б,20,21-25а,7,7б, в, г-7д

ул. Офицерская 5,7

ул. Косм. Пацаева 15-21

ул. Пугачёва 13,22-30, 30а-30в,32-38

ул. Степана Разина 39-47

ул. Полк. Сафронова 2а,2-6,3

ул. Чайковского 20-24,26-30,33-37, 36,41,43,49-51 (Роддом № 4)

ул. Шиллера 2,3, 4 (Д/сад № 44),4а-4б,25а-27,24-28,29-31,9-9а

ул. К. Маркса 17,65 (СОШ № 4)

ул. Зоологическая 1-7,11-15.11а-е,27а,33-35, 9-9д

ул. Красная 11-13,26-28,34-36а,37-39а,

38-40а.