Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 28 июня

В Калининграде на ряде улиц запланированы отключения электроэнергии. Так, сегодня, 28 июня, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:
ул. Ростовская 9-9а,35,37,39
ул. Спортивная 26
ул. Чкалова 29 (Станция переливания крови),48-50
ул. Красносельская 76-78,80, а,б,
ул. Авторемонтная 1-3
ул. Чекистов 58-64
ул. Минина и Пожарского 2,3,4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
пр-кт Победы 2-6,8,9
ул. Е. Ковальчук 3-9,3а-7а
ул. Пушкина 1-7,9,11
пр-кт Мира 61,63а-65.
Также по данным администрации города, в связи с ремонтными работами на сети, холодного водоснабжения с 9 утра и до 19.00 нет по адресам: ул. Горького 172-172а,174,233.
Горячей воды до 17.00 не будет по адресам:
ул. Комсомольская 4 (Лицей № 18),7 (Д/сад № 22),8-10а, 16 (Д/сад № 22),22-22а,24,24а,
25 (Мед. центр) 27,32,29 (Д/сад № 10)
ул. Каштановая аллея 56-58
пр-кт Мира 26,28,41-43, 82,84,93,106,122,
50-56а, 58-60, 62,64; 72-72а
пер. Зоологический 2-4,11
ул. Каменная 14,16-22,24-26,9
ул. Косм. Леонова 1-5а,2,6(Лицей № 18)
11-17,11а-11б,16,19а-19б,20,21-25а,7,7б, в, г-7д
ул. Офицерская 5,7
ул. Косм. Пацаева 15-21
ул. Пугачёва 13,22-30, 30а-30в,32-38
ул. Степана Разина 39-47
ул. Полк. Сафронова 2а,2-6,3
ул. Чайковского 20-24,26-30,33-37, 36,41,43,49-51 (Роддом № 4)
ул. Шиллера 2,3, 4 (Д/сад № 44),4а-4б,25а-27,24-28,29-31,9-9а
ул. К. Маркса 17,65 (СОШ № 4)
ул. Зоологическая 1-7,11-15.11а-е,27а,33-35, 9-9д
ул. Красная 11-13,26-28,34-36а,37-39а,
38-40а.