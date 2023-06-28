Светомузыкальный фонтан у Музея изобразительных искусств не будет работать три дня

. Фото: администрация Калининграда

Фонтан, расположенный в сквере 70-летия Калининградской области, у Музея изобразительных искусств, снова нуждается в очистке. Поэтому, как сообщили в мэрии города, меняется режим его работы.

В среду, 28 июня, до 17 часов он не будет работать.

29 июня профилактические работы продлятся с 19 до 21 часа, и 30 июня мастера будут работать с 12 до 17 часов и с 19 до 21 часа.

В администрации отметили, что график отключения составлен так, чтобы это не повлияло на проведение светомузыкального шоу в эти дни.