Калининградцев приглашают на бесплатные лекции об уличной фотографии

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде продолжаются мероприятия образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа». Всех желающих приглашают на лекции (16+) о стрит-фотографии и фото в репортажном жанре.

Авторы Ольга Титова и Александр Смирнов поделятся своими знаниями и опытом 8 июля с 12:00 в арт-пространстве «Ворота».

Как рассказали организаторы, лекции будут интересны всем, кто связывает свою жизнь с художественной фотографией и тем, кто хотел бы узнать больше о стрит-фотографии и репортаже.

Вход на лекции бесплатный, но необходима регистрация.

О лекторах:

Ольга Титова — фотограф, автор и куратор фотокниг. Сооснователь кураторской дизайн студии Polako Publishing.

Александр Смирнов — фотограф, преподавал фоторепортаж в университете кино и телевидения (КИТ) СПб, сейчас ведет авторские лекции в своей мастерской «КСЕБЕ».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда креативных индустрий «Креспектива», КРОО СФ и арт-пространства «Ворота».