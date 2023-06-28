На границе с Литвой участились случаи незаконного ввоза автомобильных запчастей

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининградской области таможенники говорят об увеличении случаев незаконного ввоза автозапчастей из Литвы в регион. Сотрудники таможенного поста в Чернышевском выявили три таких случая только за последние две недели.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, в одном случае мужчина на «Фольксвагене» вез без декларирования аж 365 кг привезенных из Литвы б/ушных автозапчастей: крылья, бамперы, фары, зеркала, радиаторы и даже двигатель.

Еще один гражданин пытался без декларации ввезти 187,5 кг запчастей.

Аналогичную попытку предпринял водитель-грузовика «MAN» - он вез на территорию Калининградской области два аккумулятора для грузовых автомобилей весом 110 кг.

Запчасти были изъяты, возбуждены административные дела.