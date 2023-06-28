С начала года от действий телефонных мошенников пострадали более тысячи жителей Калининградской области

С начала года от действий телефонных мошенников пострадали уже более тысячи жителей Калининградской области, а сумма общего причиненного ущерба уже превышает 250 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Калининградцы регулярно попадаются на уловки аферистов, находятся и те, кто пытается на обмане заработать. Так, в суд направлено уголовное дело в отношении сообщницы телефонных мошенников.

38-летняя калининградка выступала в роли курьера мошенников. Забирая деньги у пенсионеров. Всего она похитила у пожилых людей 620 тыс. рублей.