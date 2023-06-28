Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 10:26

С начала года от действий телефонных мошенников пострадали более тысячи жителей Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

С начала года от действий телефонных мошенников пострадали уже более тысячи жителей Калининградской области, а сумма общего причиненного ущерба уже превышает 250 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Калининградцы регулярно попадаются на уловки аферистов, находятся и те, кто пытается на обмане заработать. Так, в суд направлено уголовное дело в отношении сообщницы телефонных мошенников.

38-летняя калининградка выступала в роли курьера мошенников. Забирая деньги у пенсионеров. Всего она похитила у пожилых людей 620 тыс. рублей.