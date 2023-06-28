Калининград оказался самым желанным городом в России для командировок

Объявлены результаты ежегодного рейтинга лучших городов для командировок. В июне было опрошено 3800 респондентов.

Самым востребованным городом для рабочих поездок по результатам опроса Работа.ру оказался Калининград. В наш город хотели бы отправиться более 57% респондентов, что на 6% больше, чем годом ранее.

Следом в пятерке лидеров с одинаковым приоритетом (46%) идут Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. В топ-5 направлений для рабочих путешествий вошла и Москва (21%).

Среди десятки лучших городов для командировок оказались Казань (35%), Екатеринбург (28%) и Нижний Новгород (26%).

При этом 22% участников исследования отметили, что не любят командировки и не хотели бы никуда уезжать.

Самой главной причиной отправиться в командировку стало желание посетить город, в котором ранее респондент не бывал (54%). Для 41% командировка — это путешествие, в котором можно совместить работу и отдых. 28% уточнили, что критерием выбора стали культурная жизнь и развлечения в выбранных городах.

Немало опрошенных также сказали, что в Калининграде живут их родные или друзья и что в городе просто хорошие отели.