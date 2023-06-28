Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 10:50

Назван почетный гражданин Калининграда 2023 года

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Почетным гражданином Калининграда в этом году стал Сергей Сидоренко, ветеран военной службы и боевых действий. Такое решение приняли депутаты городского совета в среду, 28 июня, после проведения тайного голосования.

За эту кандидатуру высказались 18 человек, против оказались пятеро.

В этом году на звание также претендовали:

Константин Поляков, бывший главврач областной больницы;

Алексей Войтов, заслуженный строитель России;

Иван Черных, ветеран Великой Отечественной войны;

Юрий Богомолов, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов;

Александр Малышев, почетный работник рыбной промышленности, писатель;

Андрей Шуляк, журналист;

Александр Григорьев, заслуженный тренер России.