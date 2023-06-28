Назван почетный гражданин Калининграда 2023 года

Почетным гражданином Калининграда в этом году стал Сергей Сидоренко, ветеран военной службы и боевых действий. Такое решение приняли депутаты городского совета в среду, 28 июня, после проведения тайного голосования.
За эту кандидатуру высказались 18 человек, против оказались пятеро.
В этом году на звание также претендовали:
Константин Поляков, бывший главврач областной больницы;
Алексей Войтов, заслуженный строитель России;
Иван Черных, ветеран Великой Отечественной войны;
Юрий Богомолов, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов;
Александр Малышев, почетный работник рыбной промышленности, писатель;
Андрей Шуляк, журналист;
Александр Григорьев, заслуженный тренер России.