В Фонде капремонта показали изменившийся дом на Нарвской после очистки фасада

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на улице Нарвской, 33-35, 37 завершили ремонт фасада и сняли леса. Дом заметно преобразился и стал выглядеть солидно после очистки стен от краски, которую когда-то зачем-то нанесли на исторический кирпич.

Как рассказали в Фонде капремонта Калининградской области, специалисты очистили историческую кирпичную кладку, восстановили ее в местах утраты.

В ходе работ также произвели усиление стен с примирением спиральных анкеров, привели в порядок и декоративные элементы.

«Впереди доработка деталей, в том числе: расшивка швов на цоколе и входных группах, замена окон в местах общего пользования и установка дверей по историческим образцам», - отметили в Фонде.

Дом выполнен в стиле функционализма с элементами кирпичного экспрессионизма 30-х годов ХХ века. Архитекторы экспрессионизма разработали свой орнаментальный язык с грубыми, резкими, часто заостренными элементами, что отражало стремительность и напряженность того времени.