В «Водоканале» объяснили инцидент в Черняховске с провалившимся в яму автомобилем

. Фото: Признавашки Черняховск

ДТП случилось в Черняховске 27 июня – водитель въехал передним колесом в котлован, образовавшийся во время аварийной утечки на улице Гоголя. К счастью, никто не пострадал.

Как рассказали в «Водоканале», в мае на этой же улице уже происходила утечка. Тогда после ремонта котлован, открывающий доступ к трубе, засыпали песком, подготовив к восстановлению дорожного покрытия и огорожен дорожными знаками.

«Работы по восстановлению асфальта были запланированы подрядчиком на 27 июня сразу в двух местах: на предыдущем месте утечки - на улице Гоголя, 14 и на перекрестке ул. Гоголя и ул. Офицерская, где произошло проседание асфальта. Однако прошедший ливень внес коррективы, и работы были перенесены на 28 июня», - пояснили в «Водоканале».

Отмечается, что новая аварийная утечка на ул. Гоголя произошла в метре от предыдущей.

«Прибыв на место, рабочие обнаружили автомобиль, провалившийся в котлован передним правым колесом. Разыгравшаяся стихия помешала водителю рассмотреть на дороге предупреждающие знаки», - пояснили в «Водоканале».