Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 12:52

В Балтийске на объекте Минобороны – серьезная утечка, город остался без воды

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Из-за коммунальной аварии в Балтийске по ночам теперь отключают водоснабжение. Серьезная утечка чистой воды произошла на одном из объектов министерства обороны.

Об этом сообщает местная администрация.

«Отказ на объектах водоснабжающей системы привел к значительному снижению уровня в резервуарах чистой воды, предназначенных для снабжения Балтийска. С целью сохранения наполнения системы водоснабжения, принимаем вынужденные меры. В ночное время отключаем подачу воды в Балтийске», - говорится в сообщении.

Власти планируют восстановить подачу воды до конца недели. Тем временем всех жителей, имеющих дачные и придомовые участки, просят ограничить использование водопроводной воды для полива растений.