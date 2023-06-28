В Балтийске на объекте Минобороны – серьезная утечка, город остался без воды

Из-за коммунальной аварии в Балтийске по ночам теперь отключают водоснабжение. Серьезная утечка чистой воды произошла на одном из объектов министерства обороны.

Об этом сообщает местная администрация.

«Отказ на объектах водоснабжающей системы привел к значительному снижению уровня в резервуарах чистой воды, предназначенных для снабжения Балтийска. С целью сохранения наполнения системы водоснабжения, принимаем вынужденные меры. В ночное время отключаем подачу воды в Балтийске», - говорится в сообщении.

Власти планируют восстановить подачу воды до конца недели. Тем временем всех жителей, имеющих дачные и придомовые участки, просят ограничить использование водопроводной воды для полива растений.