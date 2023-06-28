В Калининграде на фестивале кино бесплатно покажут последний фильм с Владимиром Меньшовым

Калининград присоединится к Десятому фестивалю уличного кино. В программу-2023 попали семь короткометражек, созданных за последние 2 года российскими режиссерами и сценаристами.
Как рассказали организаторы, в Калининграде фильмы бесплатно покажут в областной научной библиотеке 29 июня в 18:30.
В лекционном зале зрители увидят фильмы:
«Как с Максимом х(пип)ня случилась». Реж. Виталий Дудник
«Слезы капали в фо-бо». Реж. Сергей Филатов
«Облако Грига». Реж. Гелена Пирогова
«Обычная свадьба». Реж. Ирина Ходюш (Последний фильм с Владимиром Меньшовым).
«Дорога в облака». Реж. Иван Соснин
«Экстрасенс». Реж. Юля Филимонова
«Наташина мечта». Реж. Дарья Гароника
Вход свободный.