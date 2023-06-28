В Калининграде впервые на русском языке выпустят труд Иммануила Канта о географии

. Фото: Музей Мирового океана.

Труд «Физическая география» Иммануила Канта впервые будет издана на русском языке. Эта книга была издана еще при жизни Канта, затем была переиздана в Германии в 1905 году. Однако, никогда – на русском языке.

Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, в рамках празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, музей впервые выпустит в свет тематический сборник глав книги на русском языке.

«Группа калининградских переводчиков в составе Светланы Колбаневой, Андрея Портнягина, Андрея Левченкова выполнила перевод всей первой части данного издания, начиная с предисловия издателя Гедана 1905 года, включая предисловие издателя Ринка 1802 года, введения, разделы «О воде», «О суше», «Об атмосфере», а также разделы «Об источниках и родниках», «История рек» и приложение «О мореплавании», - говорится в сообщении.

В музее отметили, что Кант был одним из первых европейских мыслителей, кто начал преподавать географию в университете. Более сорока лет он разрабатывал теорию и методику преподавания географической науки, видел в географии важнейшую отрасль академического знания.

Верстка первого русского издания книги, объемом 250 страниц, будет особенной: читатель сможет увидеть и оригинальный текст лекций на немецком языке, и русский перевод с иллюстрациями, выполненными художником музея Евгением Машковским.