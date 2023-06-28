На Соловках открылась православная выставка о храмах Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Совместная с Калининградским областным историко-художественным музеем открылась выставка на Соловках.

Экспозиция в Соловецком музее-заповеднике рассказывает о храмах на западе и севере России – Калининградской области и Соловецких островах.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, выставка знакомит с историей православия на калининградской земле, напоминает о фактах, связанных с Великим Посольством Петра I в Пруссию в 1697 году, о событиях Семилетней войны 1756-1763 годов, об открытии православных приходов в Кенигсберге, Пиллау и Мемеле.

Особое внимание на выставке фотографий уделили современному этапу развития православия в самом западном регионе России.