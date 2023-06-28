Угнанный в Гусеве «Фольксваген» нашли в канаве под Нестеровом

В Гусеве у 45-летней женщины угнали «Фольксваген», припаркованный возле дома. Оперативно наряд полиции обнаружил автомобиль.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские обнаружили автомобиль в канаве на трассе «Калининград – Нестеров».

Угонщиком оказался 45-летний сожитель владелицы машины.

Мужчина, будучи пьяным, взял ключи от авто, помчался в Нестеров, но, не справившись с управлением, улетел в кювет.

После ДТП водитель, испугавшись последствий, убежал.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.