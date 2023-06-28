Администрация Калининграда напомнила об увеличенных штрафах за шашлыки на мангале

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжает действовать особый противопожарный режим, до 30 июня.

В администрации города напоминают, что запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов и других устройств.

Отмечается, что в особый период возрастают штрафы: на граждан от 10 до 20 тысяч рублей. При этом нарушение правил в лесах влечет наложение штрафа от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды совместно с полицией.