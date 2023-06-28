В Корнево Багратионовского района местные жители украли и продали брусчатку с исторической дороги

В поселке Корнево Багратионовского района с исторической дороги исчезла брусчатка. Выяснилось, что ее похищали трое местных жителя: два 19-летних парня и их несовершеннолетний сообщник.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленников задержали с поличным.

«Молодые люди не в первый раз похищали брусчатку: они выковыривали камни с помощью топора, после чего увозили на автомобиле и продавали частным лицам», - рассказали в полиции.

У воришек изъяли автомобиль «Рено Логан» и 2 748 брусков. Возбуждено уголовное дело.