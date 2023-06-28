Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 15:03

В Корнево Багратионовского района местные жители украли и продали брусчатку с исторической дороги

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В поселке Корнево Багратионовского района с исторической дороги исчезла брусчатка. Выяснилось, что ее похищали трое местных жителя: два 19-летних парня и их несовершеннолетний сообщник.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленников задержали с поличным.

«Молодые люди не в первый раз похищали брусчатку: они выковыривали камни с помощью топора, после чего увозили на автомобиле и продавали частным лицам», - рассказали в полиции.

У воришек изъяли автомобиль «Рено Логан» и 2 748 брусков. Возбуждено уголовное дело.