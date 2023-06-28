. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С начала 2023 года в Калининградской области 17 медиков получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Десять сотрудников первичного звена лечебных учреждений и подстанций скорой медицинской помощи получили сертификаты весной, накануне - еще 7 медиков.

Среди них: представители Неманской больницы – участковый врач-терапевт поликлиники Руслан Кончус и заведующая новым ФАПом в пос. Акулово Дарья Финашина, фельдшер отделения неотложной помощи Нестеровской больницы Анна Зарецкая, участковые медицинские сестры Елена Сальникова и Елена Архиреева из Советска и Черняховска, фельдшер скорой медицинской помощи Мармар Абрамян (Озерск) и Дмитрий Сутурин (Советск).

«Раньше наши жилищные сертификаты мы вручали только учителям, а с медиками работали несколько иначе – решали проблему дефицита кадров и поддерживали, в основном, тех, кто выходит из института либо приезжает к нам работать из других регионов, – сказал губернатор Антон Алиханов. – Со временем стало понятно, что надо поддерживать и тех, кто уже работает в системе, и дать им возможность также улучшить свои жилищные условия. Поэтому в этом году ввели такую меру соцподдержки».

Напомним, постановление правительства региона о дополнительной разовой мере социальной поддержки – единовременной выплате в размере до 2 миллионов рублей – было принято в конце 2022 года и направлено на привлечение и закрепление специалистов в районных больницах области и на подстанциях скорой медицинской помощи. По условиям указанного документа жилищный сертификат может быть выдан работникам первичного звена десяти больниц и службы скорой помощи востока области, которые соответствуют принятым критериям.