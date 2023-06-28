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НовостиОбщество28 июня 2023 16:20

Власти Зеленоградска решили бороться с нелегальными экскурсоводами

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
Виктор Сергеев

В Зеленоградске пройдут профилактические рейды по пресечению работы нелегальных экскурсоводов. Об этом пишет районная газета «Волна».

Вопрос об агрессивной рекламе поездок на Куршскую косу на городском вокзале подняли местные жители.

«Мужчины с плакатами буквально соревнуются друг с другом за внимание клиентов. Есть ли у них разрешение на предпринимательскую деятельность», - такие вопросы поступили в ходе «прямой линии».

В администрации округа пояснили, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности.