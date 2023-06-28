Истребители Балтфлота на учениях отработали перехват самолетов противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Пилоты всепогодных истребителей Су-27 отработали задачи по ведению воздушного боя на средних и малых высотах с выполнением стрельб из пушечного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В летно-тактическом учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано свыше 10 самолетов Су-27 истребительного авиаполка соединения морской авиации

При выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Пилоты также учились проводить воздушную разведку местности и подавлять средства противовоздушной обороны условного противника.