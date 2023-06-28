На калининградца составили протокол за сбитую собаку

В Калининграде сотрудники ГИБДД в ходе мониторинга социальных сетей выявили видео, на котором снят наезд на собаку. Об этом сообщает группа пропаганды ведомства

Инцидент произошел на улице Ручейной в городе Калининграде. Водитель «Опеля» допустил наезд на собаку, находящуюся на проезжей части дороги, после чего оставил место ДТП.

Вскоре водитель был установлен, на него составили административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является».

Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.