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НовостиПолитика28 июня 2023 15:54

В Калининградской области провели учения с участием ракетных комплексов «Искандер»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области провели учения с участием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Военнослужащие тренировались наносить условные ракетные удары.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, оборудовав стартовые позиции, ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

В полевом выходе было задействовано более 100 военнослужащих и до 20 единиц военной и специальной техники.