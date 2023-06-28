В Калининградской области провели учения с участием ракетных комплексов «Искандер»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области провели учения с участием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Военнослужащие тренировались наносить условные ракетные удары.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, оборудовав стартовые позиции, ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

В полевом выходе было задействовано более 100 военнослужащих и до 20 единиц военной и специальной техники.