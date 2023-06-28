Житель Васильково получил 10,5 лет «строгача» за сбыт и хранение наркотиков

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В Гурьевске вынесли приговор жителю поселка Васильково, который решил заработать на наркотиках. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2022 года 40-летний мужчина продал наркосмесь, в которой было 0,07 граммов метадона.

В ходе обыска у неготакже был изъят метадон массой 26,66 граммов, приготовленный к дальнейшему сбыту. Кроме того, подсудимый незаконно хранил героин массой 1,33 грамма без цели сбыта.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.