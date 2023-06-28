В Полесске пройдет акция по профилактике рака легких

В четверг, 29 июня, в Полесске на базе районной больницы пройдет акция по профилактике рака легких. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Время проведения мероприятия - с 11 до 15 часов. Прием врача-онколога и врача по медицинской профилактике – с 13 до 15 часов.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут скрининговое обследование по определению уровня глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления.

Также можно будет получить консультации врачей-специалистов – онколога, дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике. В рамках акции организовано флюорографическое исследование.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.