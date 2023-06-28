«Автотор» готовится к производству в Калининграде моделей еще двух брендов из Китая

Производственная линейка «Автотора» в этом году продолжит расти. Об этом на пресс-конференции в среду, 28 мая, сообщил председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. По его словам, готовится постановка на ковейер автомобилей еще двух китайских брендов. Названия компаний-парнеров пока не называются.

- До конца года мы выйдем точно на 20 моделей общего производства, и, вполне возможно, что их будет 22, - сказал Горбунов.

Суммарный объем выпуска в 2023 году компания оценивает в 70 000 автомобилей.

Напомним, сейчас «Автотор» выпускает модели китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.