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НовостиОбщество28 июня 2023 17:38

МЧС предупреждает калининградцев о грозе

Порывы ветра могут достигать12-14 м/с
Виктор Сергеев

В Калининградской области вечером в среду, 28 июня, ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные метеоцентра.

Три часа назад гроза была в Советске. После этого фронт стал смещаться на юго-запад.

При грозе ожидаются ливневые дожди, порывы ветра могут достигать12-14 м/с.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.