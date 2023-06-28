МЧС предупреждает калининградцев о грозе

В Калининградской области вечером в среду, 28 июня, ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные метеоцентра.

Три часа назад гроза была в Советске. После этого фронт стал смещаться на юго-запад.

При грозе ожидаются ливневые дожди, порывы ветра могут достигать12-14 м/с.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.