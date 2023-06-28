Суд обязал мэрию Калининграда обустроить тротуары на 12 улицах

. Фото: Калининградский областной суд

Центральный районный суд Калининграда обязал городскую администрацию обустроить тротуары на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ранее прокуратура после обращения местных жителей провела проверку и выяснила, что на улицах Белинского, Менделеева, Саратовской, Воздушной, Красносельской, Добролюбова, Ватутина, Саперной, Художественной, Лужской, Челюскиной и Аральской нет тротуаров.

После этого прокуратура поспешила с иском в суд.

Обустроить тротуары городские власти должны до конца 2025 года.