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НовостиОбщество28 июня 2023 17:46

Суд обязал мэрию Калининграда обустроить тротуары на 12 улицах

Обустроить тротуары городские власти должны до конца 2025 года.
Виктор Сергеев
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Фото: Калининградский областной суд

Центральный районный суд Калининграда обязал городскую администрацию обустроить тротуары на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ранее прокуратура после обращения местных жителей провела проверку и выяснила, что на улицах Белинского, Менделеева, Саратовской, Воздушной, Красносельской, Добролюбова, Ватутина, Саперной, Художественной, Лужской, Челюскиной и Аральской нет тротуаров.

После этого прокуратура поспешила с иском в суд.

Обустроить тротуары городские власти должны до конца 2025 года.