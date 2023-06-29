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НовостиПроисшествия29 июня 2023 5:20

В Калининграде начинается суд по факту гибели двух человек из-за отравления угарным газом

Трагедия произошла в январе 2022 года
Виктор Сергеев

В Центральный районный суд Калининграда поступило уголовное дело по факту гибели двух человек в квартире из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период директор управляющей компании, оказывающей услуги по обслуживанию многоквартирного дома № 1 по ул. Горького в Калининграде, не обеспечил проверку и содержание вентиляционных и дымоотводных каналов.

Второй подсудимый - представитель собственников квартиры, который самовольно подключил газовый котел, не проверив тягу в дымоходе.

Сейчас решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении его к слушанию.

Напомним, трагедия произошла в январе 2022 года. От отравления угарным газом погибли арендаторы квартиры - 49-летний мужчина и 36-летняя женщина.