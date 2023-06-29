Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 17 июля

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.

С 27 июня по 17 июля декабря фоторадары будут установлены:

- На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;

- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

- автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачёво;

- 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

- на 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

- на 1 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград-Светлогорск», подъезд к г. Зеленоградску.

- г. Калининград ул. Планерная;

- на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;

- на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;

- г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул.Ленина;

- г. Гурьевск ул. Строительная в сторону Большая Окружная;

- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».