Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 17 июля

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.
С 27 июня по 17 июля декабря фоторадары будут установлены:
- На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;
- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
- автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачёво;
- 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
- на 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
- на 1 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград-Светлогорск», подъезд к г. Зеленоградску.
- г. Калининград ул. Планерная;
- на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;
- на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;
- г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул.Ленина;
- г. Гурьевск ул. Строительная в сторону Большая Окружная;
- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».