Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 29 июня

В Калининграде в четверг, 29 июня, намечено несколько отключений электроэнергии. О плановых отключениях сообщили в городской администрации: «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования.

До 18:00 без электричества будут дома и социальные объекты в Центральном районе по адресам:

ул. Минина и Пожарского, 2-16, 3-15,

пр-кт Победы, 2-8, 9,

ул. Е. Ковальчук, 3-9, 3а-7а,

ул. Пушкина, 1-11,

пр-кт Мира, 61, 63а-65,

ул. Менделеева, 7-11, 10а, 13 (школа № 19), 14-16, 15, 19-21, 20-22, 24а, 26, 34,

ул. Тенистая аллея, 2-4, 12а, 14-18, 20а-е, 22г, 22б,

ул. В. Дубинина, 1-11, 2-2а,

ул. Дунайская, 4-12,

ул. Чекистов, 50-56.

МП «Калининградтеплосеть» с 28 июня проводит профилактические ремонты на РТС «Восточная», а также на котельных по Невского, 188, Колхозная 8а, Молодой гвардии 4. У потребителей, которых обслуживают эти тепловые источники, не будет горячей воды до 11 июля.