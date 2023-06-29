В Калининграде несколько десятков улиц остались без горячей воды из-за ремонта котельной

В связи с ремонтом котельной в Калининграде несколько десятков улиц отдались без горячей воды. Об этом сообщает городская администрация.

Так, горячее водоснабжение будет отсутствовать до 11 июля по адресам:

ул. А. Невского188 (корпус 1,2,3)

ул. Колхозная 8,10

ул. Ю. Гагарина 74-76а

ул. Автомобильная 15,25,27

ул. Батальная 1,6,8,11,14-16,17,62-68,67,69,70,71,72-867,73,75,77,79,81,83,92,94

пер. Батальный 1,4

б-р Борисовский 11,15

ул. Великолукская 8-14,16-22,24-30

ул. Восточная 13,18,19-21

ул. У. Громовой 1,2-18,3,5-7,9,11-13,15-25,22-26,27037,30,32-38,39-41,40-50,43-45,47-57,52-58,59-65,67,69-75,77-79,81,83-93,86,88,90,92.94,9597,105,107,109,111,113,115,119,123,125,129

ул. Дарвина 1а,15-17,19-23

ул. Дрожжевая 1,3,4-10,12-18

ул. Л. Иванихиной 1,2-4,3-9,12-16

ул. Инженерная 2-6

ул. Интернациональная 9-13,15-25,27-31,30-34,

33-41,38-40,42-46,43-51,52-58,59-67,60-68,69-71,70-76

ул. Н. Карамзина 1-7,4-8,9-23,25-31,33-37,41-47,50-56

ул. Киевская 32-34,36,67,74

ул. О. Кошевого 1-15,20-34,36-40,42-56,58-76,82-88,90

ул. Левитана 37,57 (корп. 1,2,3)58(корп. 1,2,3)

59 (корп. 1,2,3,4),60 (корп. 1,2,3), 61,63(корп. 1,2,3)

ул. Летний проезд 23,25,27,29-39

ул. Летняя 1-5

ул. Машиностроительная 2-10,12-18,20-28,30-36,36-46,48-54,60-66,68-72,74-84,86-108,110-128,130-156,158-172

ул. Самаркандская 3-9

ул. Судостроительная 11-17,23-31,77-81,87-89,116-120

ул. Тихорецкая 2-14,16-18,37-45

тупик Тихорецкий 2

ул. Тобольская 15-25,27-33,35-47

ул. Товарная 1-19,21-25

пер. Товарный 5

ул. Ген. Толстикова 6,15,18,19-27,29-43,47,49-55,57-61,69-73,75-81

б-р Л. Шевцовой 1-11,2-8,10-20,13-23,22-36,25-35,38-40,37-43,44-60,62-66,70-90,92-106

ул. Школьная 2,3-5

ул. Серж Щедина 19-25

б-р Южный 1-7,2-8,9-15,10-16,17-23,18-24,25-31,26-32,33-43,34-40,42-48,45-47.

ул. 1812 года 23-29,31-37,49-53,69 (Д/сад № 94),71-77,79-85

ул. 9 апреля 2-6,5(ГБУЗ № 4),7,8-12,14-18,24-32,34-40,

44-50,52-58,62,64-70,72-78,80-86,98,102

ул. Аксакова 42,54,66-76,78-88,90-100,108,110

ул. Марш. Баграмяна 4,6-12,7-13,18,20-24,26,28-32,34 (Лицей № 35)

ул. Бежецкая 1-7,2-8

ул. Барнаульская 6(Наркодиспансер)

ул. Больничная 34-38(ГБУЗ № 4)

ул. Белибейская 12-18,20-26,35-39

ул. Бесселя 2, 6-8,7-13

ул. Ген. Буткова 1,4,4а-8а,18,34,36

ул. Вагнера 51(Лицей № 23)58

ул. Ген. Галицкого 19-25,27-33.28

ул. Гражданская 1,6,9а,11(Д/сад № 24)26-32

пер. Грига 1 (Д/сад № 98)

ул. Грига 2-8,3-9,10-24,11-13,15,42-48,54(Баня)

ул. Загорская 1-5

ул. Зарайская 1-3,5,7-17,19

ул. Звездная 29-31,33-37

ул. Клиническая 6-12,14,23(Д/сад № 135),25,27,65-67,73-75,73а,74(Обл. б-ца),

81 (Перинатальный центр)

ул. Космическая 22-36

ул. Краснопрудная 45-51,57-63(ГБУЗ № 4)

ул. Красноярская 1-3,2-4

ул. Куприна 1-7,17(Д/сад № 133),20,22

ул. Кутаисская 1,2,4

пр-кт Ленинский 65-67,69-73,75-77,79

ул. Лесопильная 57-63,58-68,65-71,73-79

ул. Литовский вал 23,32-34,37-41,43-45,

48-50,52-58,87,89,103а (Д/сад № 121)

пер. Литовский 22

ул. Мариупольская 1-3,11-13,16-18,2-12,20-22,24-26,5-9

пр-кт Московский 1-3,5-15,8-10,12,14-22,17-19,21-23,25-27,28-38,29-37,42-46,64,66,68,72,74,76,78,80-90,85-87,89, 91-93,92-96,98(СОШ № 36),100-110,111-121,116,118-120,122-128,123-133,130-136,133,138-144,146-152,154-160,161-165,99-109

ул. Пионерская 1-7(Женская консультация),9(СОШ № 24),11-13,28-34,36-42,44-50,52-58,60-66,68-70

ул. Свердлова 27(СОШ № 13)

ул. Стекольная 23-29,31-37,45-51

ул. Томская 4-6,8

наб. Адм. Трибуца 37,39-49,51,53,55-65(Детская поликлиника),,67

ул. Тульская 14,16,18,20,22

ул. Тюленина 2(Гимназия № 32),4(Д/сад № 31),6-8

ул. Угловая 2-10,3-9,11,13,15

ул. Фрунзе 17-21,30-36,37-43,38-44,46(СОШ № 25),48(Инф. больница),52-56,58-66,59-67,60-66,68-72,73-75,74-80,82-88,90-96,91

ул. Черепичная 2,4,11-17

пер. Черепичный 11

ул. 1-я Шуйская 15,17

ул. 2-я Шуйская 9,11

ул. Ялтинская 4,58(Женская консультация),65,91

ул. Яновская 5-7

ул. Ярославская, 4(Инф. больница), 20а,42

До 5 июля по следующим адресам:

ул. Бассейная 31-35,38,40 (школа №21), ул. Воздушная 80

ул. Художественная 9-11

ул. Карташева 4-6в,28-34,40-42

ш. Балтийское 104-108,116.