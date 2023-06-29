В Калининграде несколько десятков улиц остались без горячей воды из-за ремонта котельной

В связи с ремонтом котельной в Калининграде несколько десятков улиц отдались без горячей воды. Об этом сообщает городская администрация.
Так, горячее водоснабжение будет отсутствовать до 11 июля по адресам:
ул. А. Невского188 (корпус 1,2,3)
ул. Колхозная 8,10
ул. Ю. Гагарина 74-76а
ул. Автомобильная 15,25,27
ул. Батальная 1,6,8,11,14-16,17,62-68,67,69,70,71,72-867,73,75,77,79,81,83,92,94
пер. Батальный 1,4
б-р Борисовский 11,15
ул. Великолукская 8-14,16-22,24-30
ул. Восточная 13,18,19-21
ул. У. Громовой 1,2-18,3,5-7,9,11-13,15-25,22-26,27037,30,32-38,39-41,40-50,43-45,47-57,52-58,59-65,67,69-75,77-79,81,83-93,86,88,90,92.94,9597,105,107,109,111,113,115,119,123,125,129
ул. Дарвина 1а,15-17,19-23
ул. Дрожжевая 1,3,4-10,12-18
ул. Л. Иванихиной 1,2-4,3-9,12-16
ул. Инженерная 2-6
ул. Интернациональная 9-13,15-25,27-31,30-34,
33-41,38-40,42-46,43-51,52-58,59-67,60-68,69-71,70-76
ул. Н. Карамзина 1-7,4-8,9-23,25-31,33-37,41-47,50-56
ул. Киевская 32-34,36,67,74
ул. О. Кошевого 1-15,20-34,36-40,42-56,58-76,82-88,90
ул. Левитана 37,57 (корп. 1,2,3)58(корп. 1,2,3)
59 (корп. 1,2,3,4),60 (корп. 1,2,3), 61,63(корп. 1,2,3)
ул. Летний проезд 23,25,27,29-39
ул. Летняя 1-5
ул. Машиностроительная 2-10,12-18,20-28,30-36,36-46,48-54,60-66,68-72,74-84,86-108,110-128,130-156,158-172
ул. Самаркандская 3-9
ул. Судостроительная 11-17,23-31,77-81,87-89,116-120
ул. Тихорецкая 2-14,16-18,37-45
тупик Тихорецкий 2
ул. Тобольская 15-25,27-33,35-47
ул. Товарная 1-19,21-25
пер. Товарный 5
ул. Ген. Толстикова 6,15,18,19-27,29-43,47,49-55,57-61,69-73,75-81
б-р Л. Шевцовой 1-11,2-8,10-20,13-23,22-36,25-35,38-40,37-43,44-60,62-66,70-90,92-106
ул. Школьная 2,3-5
ул. Серж Щедина 19-25
б-р Южный 1-7,2-8,9-15,10-16,17-23,18-24,25-31,26-32,33-43,34-40,42-48,45-47.
ул. 1812 года 23-29,31-37,49-53,69 (Д/сад № 94),71-77,79-85
ул. 9 апреля 2-6,5(ГБУЗ № 4),7,8-12,14-18,24-32,34-40,
44-50,52-58,62,64-70,72-78,80-86,98,102
ул. Аксакова 42,54,66-76,78-88,90-100,108,110
ул. Марш. Баграмяна 4,6-12,7-13,18,20-24,26,28-32,34 (Лицей № 35)
ул. Бежецкая 1-7,2-8
ул. Барнаульская 6(Наркодиспансер)
ул. Больничная 34-38(ГБУЗ № 4)
ул. Белибейская 12-18,20-26,35-39
ул. Бесселя 2, 6-8,7-13
ул. Ген. Буткова 1,4,4а-8а,18,34,36
ул. Вагнера 51(Лицей № 23)58
ул. Ген. Галицкого 19-25,27-33.28
ул. Гражданская 1,6,9а,11(Д/сад № 24)26-32
пер. Грига 1 (Д/сад № 98)
ул. Грига 2-8,3-9,10-24,11-13,15,42-48,54(Баня)
ул. Загорская 1-5
ул. Зарайская 1-3,5,7-17,19
ул. Звездная 29-31,33-37
ул. Клиническая 6-12,14,23(Д/сад № 135),25,27,65-67,73-75,73а,74(Обл. б-ца),
81 (Перинатальный центр)
ул. Космическая 22-36
ул. Краснопрудная 45-51,57-63(ГБУЗ № 4)
ул. Красноярская 1-3,2-4
ул. Куприна 1-7,17(Д/сад № 133),20,22
ул. Кутаисская 1,2,4
пр-кт Ленинский 65-67,69-73,75-77,79
ул. Лесопильная 57-63,58-68,65-71,73-79
ул. Литовский вал 23,32-34,37-41,43-45,
48-50,52-58,87,89,103а (Д/сад № 121)
пер. Литовский 22
ул. Мариупольская 1-3,11-13,16-18,2-12,20-22,24-26,5-9
пр-кт Московский 1-3,5-15,8-10,12,14-22,17-19,21-23,25-27,28-38,29-37,42-46,64,66,68,72,74,76,78,80-90,85-87,89, 91-93,92-96,98(СОШ № 36),100-110,111-121,116,118-120,122-128,123-133,130-136,133,138-144,146-152,154-160,161-165,99-109
ул. Пионерская 1-7(Женская консультация),9(СОШ № 24),11-13,28-34,36-42,44-50,52-58,60-66,68-70
ул. Свердлова 27(СОШ № 13)
ул. Стекольная 23-29,31-37,45-51
ул. Томская 4-6,8
наб. Адм. Трибуца 37,39-49,51,53,55-65(Детская поликлиника),,67
ул. Тульская 14,16,18,20,22
ул. Тюленина 2(Гимназия № 32),4(Д/сад № 31),6-8
ул. Угловая 2-10,3-9,11,13,15
ул. Фрунзе 17-21,30-36,37-43,38-44,46(СОШ № 25),48(Инф. больница),52-56,58-66,59-67,60-66,68-72,73-75,74-80,82-88,90-96,91
ул. Черепичная 2,4,11-17
пер. Черепичный 11
ул. 1-я Шуйская 15,17
ул. 2-я Шуйская 9,11
ул. Ялтинская 4,58(Женская консультация),65,91
ул. Яновская 5-7
ул. Ярославская, 4(Инф. больница), 20а,42
До 5 июля по следующим адресам:
ул. Бассейная 31-35,38,40 (школа №21), ул. Воздушная 80
ул. Художественная 9-11
ул. Карташева 4-6в,28-34,40-42
ш. Балтийское 104-108,116.