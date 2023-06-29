Калининградцев пригашают на экологический забег по парку Теодора Кроне

В Калининграде в рамках спортивно-экологической акции «Чистый четверг» состоится уборка мусора в парке Теодора Кроне. Участникам сегодня, 29 июня, предложат провести часовую пробежку в зеленой зоне и собрать встретившийся по пути мусор: пластик, пакеты, бутылки.

Как рассказали организаторы, сбор желающих в 18:45 у лесопарка Теодора Кроне (ориентир остановка «ул. Химическая» маршрута №3 и №82).

Пробежка пройдет в комфортном для каждого темпе (кто хочет может и пешком) с мешками и в перчатках (все обещают выдать).