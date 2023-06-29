На Октябрьском острове на стройке филиала Большого театра используют 7 тысяч тонн металлоконструкций

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на Октябрьском острове продолжается строительство филиала Большого театра. Как сообщает пресс-служба областного правительства, строители приступили к монтажу уникальной консоли филиала. Ее особенностью является отсутствие точки опоры для вылета, длина которого составит 80 метров, а форма передает балетное вращение под названием «ку-де-пье».

Отмечается, что для строительства будет использовано боле 5,5 тысячи видов металлоконструкций общим весом почти 7 тысяч тонн. При этом около 707 тонн конструкций изготовлены местными производителями и уже завезены на строительную площадку. Они используются для устройства верхних финальных перекрытий большого и малого зрительных залов, сцены, партера, амфитеатра и балкона.

Сложные же элементы металлоконструкций доставляют в регион морем с завода в Московской области. Напомним, в Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Такие комплексы строятся также во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и на юге страны.