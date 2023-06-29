На каких улицах Калининграда установят мусорные площадки за 23 миллиона рублей

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Фото: администрация Калининграда
В Калининграде мусорные контейнеры решено «приодеть». Их ставят в специальные укрытия, которые в мэрии называют панелями.
«Панель – это тип ограждения контейнерной площадки, который мы часто применяем при их обустройстве (речь только про места накопления ТКО на муниципальной территории, не на придомовых), - пояснили в мэрии города.
До конца года работы должны быть завершены по адресам:
ул. Рокоссовского, 7;
пер. Зоологический, 11;
пр-кт Победы, 208;
пр-кт Победы, 271;
пер. Толстого, 3-1.
б-р Л. Шевцовой, 92;
ул. Нансена, 74-78;
п. М. Борисово, 10;
п. М. Борисово, 11;
ул. Киевская, 74;
ул. Тихорецкая, 16;
ул. Куйбышева, 51.
В администрации отметили, что обустройство площадок на этих 12 адресах обошлись бюджету Калининграда в 23 млн рублей.