На каких улицах Калининграда установят мусорные площадки за 23 миллиона рублей

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде мусорные контейнеры решено «приодеть». Их ставят в специальные укрытия, которые в мэрии называют панелями.

«Панель – это тип ограждения контейнерной площадки, который мы часто применяем при их обустройстве (речь только про места накопления ТКО на муниципальной территории, не на придомовых), - пояснили в мэрии города.

До конца года работы должны быть завершены по адресам:

ул. Рокоссовского, 7;

пер. Зоологический, 11;

пр-кт Победы, 208;

пр-кт Победы, 271;

пер. Толстого, 3-1.

б-р Л. Шевцовой, 92;

ул. Нансена, 74-78;

п. М. Борисово, 10;

п. М. Борисово, 11;

ул. Киевская, 74;

ул. Тихорецкая, 16;

ул. Куйбышева, 51.

В администрации отметили, что обустройство площадок на этих 12 адресах обошлись бюджету Калининграда в 23 млн рублей.