Экс-глава Агентства по делам молодежи отправился в колонию за мошенничество

Денис Калиновский. Фото: Правительство Калининградской области

Черняховский городской суд огласил приговор бывшему экс-руководителю Агентства по делам молодежи Калининградской области Денису Калиновскому. Он признан виновным в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, в мае 2020 молодой чиновник предложил одной из участниц Всероссийского конкурса проектов помочь в получении гранта в виде субсидии из федерального бюджета. Женщина мечтала создать арт-пространство на базе замка Инстербург в Черняховске.

Он убедил конкурсантку, что взамен на 449 600 рублей посодействует ей.

«В действительности же, каких-либо действий в пользу участницы конкурса Калиновский выполнять не собирался, а полученные денежные средства в размере 449 600 рублей оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению», - говорят в СК.

Эк-глава Агентства получил наказание в виде в виде 1 года и 6 месяцев в колонии общего режима.