Власти рассказали о реновации школ в Калининграде

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде летом, пока нет учебы, проходит реновация нескольких общеобразовательных школ. Работы проходят по программе капремонта школ на 2023-2025 гг. Средств тут заложено на 3 года более 747 млн руб.

Как рассказали в городской администрации, в этом году ремонтируют пять школ: №№ 3, 8, 19, 39, 44, на это выделено более 163 млн руб.

В школе №39 идет комплексный капремонт здания: капитальный ремонт крыши, фасада, помещений первого этажа, санузлов.

В школе №3 – ремонт гардероба, спортзала, пищеблока, обеденного зала, коридора цокольного этажа, санузла. В этой школе заменили угольную котельную на газовую и за счет освободившегося помещения расширили пищеблок.

В 44-й школе ведутся работы по ремонту малого спортивного зала, актового зала, пищеблока, обеденного зала, медицинского кабинета, входной группы, лестничного марша, помещений коридора 2-го этажа, санузлов.

В 8 школе предусмотрены работы по капитальному ремонту крыши, крылец, приямков, санузлов, помещений коридора 1 и 2 этажа.

- К 15 августа все работы будут завершены и приняты, и 1 сентября обновленные школы распахнут свои двери. Хотелось бы отметить, что помимо ремонта в самих школах, на прилегающих территориях будет проведен комплекс работ, включающий в себя обновление подъездных путей, организацию парковки для посадки и высадки детей, островков безопасности, установку знаков, - сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.