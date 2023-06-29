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НовостиПроисшествия29 июня 2023 14:28

В Калининграде вынесут вердикт женщине, убившей новорожденную дочку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жительница Калининграда предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденной дочери. Громкая история с найденным в СНТ трупом ребенка получает продолжение.

Напомним, в марте калининградка в заброшенном доме на территории СНТ родила девочку. Сразу же после родов женщина утопила ребенка в емкости с водой, положила тело в пакет, отнесла на соседний заброшенный участок, где спрятала под ветками.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, мотивом стало тяжелое материальное положение женщины, матери двоих детей. При этом ее сожитель был против рождения ребенка.

30-летнюю детоубийцу ждет суд.