В Калининграде проведут «Всемирный Русский Народный Собор»

В Калининграде 1 и 2 июля пройдет Всероссийский форум «Всемирный Русский Народный Собор» на тему «Защита российской семьи: демографическая и миграционная политика».

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Сообщается, что темами мероприятия станут, в том числе, демографическая и семейная политика, «миграционная политика в отношении соотечественников, а также высококвалифицированных иностранных специалистов, рассматривающих Россию в качестве государства-убежища».

1 июля в Кафедральном соборе Христа Спасителя состоится Пленарное заседание форума. В нем примут участие федеральные чиновники, священники, ученые, общественники, политики, в том числе губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие.

Напомним, 1 и 2 июля в Калининградской области с визитом побывает Патриарх Кирилл.