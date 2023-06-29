В Калининграде расчистили Ялтинский пруд, там сделают прогулочную зону

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде завершили расчистку Ялтинского пруда. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, реабилитация водного объекта прошла в рамках очистки русла Гагаринского ручья. Работы шли 1.5 года.

Из пруда вынули более 34 тыс. кубометров ила.

«Сейчас пруд наполняется водой за счет подземных источников. Ручей Гагаринский не переключали специально в пруд, чтобы сохранить чистоту водоема. В этом месяце подрядчиком засеяна береговая территория пруда травами, на проведение озеленения почвы потребовалось 17 мешков семян», - рассказали в министерстве.

В планах – ликвидация всех выпусков в Гагаринский ручей и благоустройство территории с возможностью мест отдыха для граждан.

«С городской администрацией будет прорабатываться вопрос проектирования и создания здесь прогулочной и ландшафтно-парковой зоны», - отметили в правительстве.