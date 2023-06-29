Спортсмен из Калининграда впервые завоевал бронзу первенства мира по борьбе корэш

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Соревнования международного уровня по национальной татарской борьбе на поясах – корэш – провели в Татарстане. Среди участников соревнований впервые был спортсмен из Калининграда, борец греко-римского стиля Максим Хомутов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в весовой категории до 110 кг наш земляк победил спортсмена из Узбекистана, но проиграл представителю Татарстана. Это и позволило занять одно из двух третьих мест.

Поясная борьба корэш представляет собой вид спортивного единоборства, в котором перед участником стоит цель в схватке положить соперника на ковер, применив какой-либо из разрешенных приемов с использованием специального соревновательного пояса оппонента.

В марте калининградская команда завоевала три медали на первенстве России-2023 по этому виду национальной борьбы.