Мама мальчика, которого из пруда вытащил слесарь «Водоканала», рассказала о ЧП

Мама маленького Максима, которого слесарь «Водоканала» Александр Барботькин спас из пруда, рассказала о том, как ребенок оказался один у водоема. Малыш едва не утонул в Прегольском, оказавшись в воде и запутавшись в водорослях.

- Мы приехали на дачу. Дети играли, залезли в летний душ. Я Максима вытащила и сказала ему идти в сторону. И пока я вытаскивала старшего, а он закапризничал, пока вокруг дома обошли, я увидела, что калитка приоткрыта. Все, я бросилась бежать», - рассказала мама в ролике, который опубликовало региональное Управление МЧС.

Мама поблагодарила мужчину, который вытащил из пруда ее ребенка и спас его от неминуемой смерти.

Сам же Александр Барботькин скромно объясняет, что просто оказался в нужном месте в нужное время и героем себя не считает.