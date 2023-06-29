В лесах Калининградской области после дождей пошли маслята

. Фото: Грибы и грибники Калининградской области.

В лесах Калининградской области после проливных дождей пошли долгожданные грибы. Как сообщается в группе «Грибы и грибники Калининградской области», шампиньонов в полях пока нет, а вот маслята наблюдаются. Их нашли в Гвардейском районе.

«Маслятки полезли. Ищите сосенки и будет вам счастье! Всем полных лукошек!», - написали грибники.

В сообществе любителей тихой охоты предположили, что в грядущие выходные в лесах в регионе будет тесно от желающих найти грибочки.