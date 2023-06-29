В лесу на окраине Калининграда обнаружили горы строительного мусора

. Фото: администрация Калининграда

В лесополосе на улице Сызранской, у микрорайона Космодемьянского в Калининграде, обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора и асфальта.

На строительные отходы набрели местные жители, которые обратились с жалобой в администрацию города.

Как рассказали в мэрии, разбираться со свалкой пришлось муниципальному предприятию «Городские леса».

Специалисты вывезли мусор, очистив лес.

Было ли что-то предпринято, чтобы отследить и вычислить автомобиль, на котором привезли отходы в лес, в городской администрации не сообщили.