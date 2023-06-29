В Балтийске спасатели проводят рейды по местам, где запрещено купаться

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске в четверг, 29 июня, сотрудники администрации и ГИМС провели совместный рейд по местам отдыха на побережье моря. Цель – предупредить о том, что нельзя купаться в запрещенных местах.

Как рассказали в местной администрации, осмотрели пляжи в районе Елизаветы, Гвардейского бульвара, у поселка Мечникова, в районе военного госпиталя и Витланда.

«Поговорили с людьми, которые купались в запрещенных местах, где расставлены информационные знаки», - сказали в администрации.

Напомним, в минувшие выходные в 8 км от спасательного поста на Балтийской косе утонула 29-летняя девушка.

Это первый трагический случай в этом купальном сезоне.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации на воде, звоните 112 или по телефону спасательной станции Балтийска: 8-952-793-07-74.