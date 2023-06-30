Вечером – дождь: Калининградцам рассказали о погоде на пятницу

В Калининградской области в пятницу, 30 июня, утром и в первой половине дня ожидается переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха в Калининграде до +24...+26 градусов, на побережье – около +20...+23 градусов.

Во второй половине дня возможны дожди преимущественно в юго-западной и южной части области (Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский районы).

Как сообщается в канале «Погода и метеоявления Калининградской области», с поздних вечерних часов пятницы и с сохранением до ночных часов субботы в Калининграде и по всей области ожидается дождь.