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НовостиОбщество30 июня 2023 6:59

Вечером – дождь: Калининградцам рассказали о погоде на пятницу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в пятницу, 30 июня, утром и в первой половине дня ожидается переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха в Калининграде до +24...+26 градусов, на побережье – около +20...+23 градусов.

Во второй половине дня возможны дожди преимущественно в юго-западной и южной части области (Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский районы).

Как сообщается в канале «Погода и метеоявления Калининградской области», с поздних вечерних часов пятницы и с сохранением до ночных часов субботы в Калининграде и по всей области ожидается дождь.