В Калининградской области военные учатся наводить паромные переправы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие морского инженерного полка учатся наводить паромные переправы, чтобы перебрасывать технику и личный состав через водную преграду.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, тактико-специальное занятие прошло в Калининградском заливе. Было задействовано более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц военной и специальной техники.

Военные инженеры совершили марш, провели разведку местности, исследовали берег, организовали переправу на плавающих транспортерах и паромно-мостовых машинах.