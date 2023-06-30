В Зеленоградске стартовал этап чемпионата России по пляжному волейболу

В Зеленоградске стартовал этап Открытого чемпионата России по пляжному волейболу, в рамках которого разыграют Кубок губернатора. Первые игры прошли 29 июня.

Как рассказали в администрации Зеленоградского, поболеть можно до 2 июля. Вход на соревнования свободный. Для зрителей работают ди-джей, фудкорты, зона отдыха и детская зона.

В матчах принимают участие сильнейшие пары страны – они играют на кортах ФОКа «Янтарь» (ул. Тургенева, 9Б).

Среди участников у мужчин – чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Олег Стояновский, выступающий в паре с призером чемпионатов Европы и этапов Мирового тура Ильей Лешуковым, призеры российских и международных турниров Максим Худяков и Руслан Быканов, пара из Белоруссии Александр Дедков и Павел Петрушко.

У женщин на корты выйдут лидеры российского рейтинга, неоднократные призеры Мирового тура и чемпионата Европы Светлана Холомина и Надежда Макрогузова, опытные и титулованные пары Екатерина Бирлова-Дарья Рудых, Анастасия Барсук-Анастасия Петрова.

«Локомотив» будет представлен парами Мария Егорова/Арина Ряжнова, Ксения Дабижа/Елизавета Лудкова.

Расписание игр

30 июня

09:00-19:00 - Игры команда основной сетки

1 июля

09:00-19:00 - Игры команд основной сетки и плей-офф

2 июля

11:00 - Матч за 3-е место. Женщины

12:00 - Матч за 3-е место. Мужчины

13:00 - Финал. Мужчины

14:00 - Финал. Женщины

15:00 - Торжественная церемония награждения.