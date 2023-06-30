В Калининграде 1 и 2 июля, в дни визита патриарха, перекроют дороги

В Калининграде в субботу и воскресенье, 1 и 2 июля, временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах в центре. В частности, перекрытия планируются при проведении патриотического мероприятия в сквере Героев спецназа ФСБ и на территории Кафедрального собора Христа Спасителя

Как рассказали в администрации города, временно прекращается движение транспорта и запрещается парковка:

1 июля

- с 06.00 до 12.00 по пер. Дмитрия Донского на всем протяжении и по участку ул. Дмитрия Донского от пер. Дмитрия Донского до ул. Театральной;

- с 06.00 до 19.00 по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до дома № 4 по пл. Победы.

2 июля

- с 06.00 до 14.00 по ул. Левитана на участке от пер. Пархоменко до ул. Вознесенской.

2 июля с 06.00 до 14.00 автобусный маршрут № 92 будет направлен по ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана. В обратном направлении - по тому же маршруту.