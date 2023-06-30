На калининградца напали и ограбили в СНТ, куда он приехал за кроликом

Инцидент случился в СНТ «Победа» в Калининграде, куда 36-летний горожанин приехал, чтобы купить кролика. На одной из улиц на калининградца напал неизвестный: обыскал карманы и забрал 2.2 тыс рублей.

Как рассказали в пресс-служба регионального УМВД, злоумышленника задержали оперативно. Им оказался неоднократно судимый 43-летний местный житель.

Выяснилось, что он причастен еще к нескольким преступлениям.

Так, на улице Гайдара он похитил оставленный без присмотра мобильный телефон стоимостью 9 тыс рублей. На следующий день злоумышленник снова похитил мобильник, на этот раз со стола в магазине на улице Нарвской. Ущерб составил 10 тыс рублей.

Телефоны он тут же продал случайным прохожим.