Не болеют, а линяют – в Калининградском зоопарке рассказали о внешнем виде животных

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке некоторые животные выглядят неприглядно, от них отваливаются клочья шерсти. Это не болезнь, а сезон большой линьки.

Как рассказали в зоопарке, уже полиняли верблюды. Сейчас – очередь волков.

«Впечатлительных посетителей пугает вид Акелы: попа у волка уже линяет, а грудь и спина все еще в зимнем. Тот еще видок. На самом деле с Акелой все хорошо. Старичок прекрасно освоился в новом вольере, ежедневно съедает 3-4 кг говядины, стал активен и даже игрив. За месяц волчья шерсть полностью сменится на летнюю. А с сентября — вновь обрастать к зиме», - пояснили в пресс-службе зоопарка.

Также линяет медведица Эшли и мишка Фима.